Дружина знаменитого українського телеведучого і мандрівникам Дмитра Комарова, модель Олександра Кучеренка, похвалилася новим сміливим образом

Вона розмістила фото в пікантному вбранні на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram", передає Politeka.net. Деякий час тому дівчина пішла по стопах свого коханого і стала ведучою програми "Зоряний спорт" на каналі ICTV, А тепер регулярно з'являється в ефірі, хизуючись відвертими сукнями і спокусливими костюмами.

На цей раз красуня вбралася в чорну сукню з прозорою тканиною на руках і животі. Одяг тісно обтягнув тіло Олександри Кучеренко, підкресливши всі її вигини і округлості. По фігурі моделі можна сказати, що їй нічого приховувати від шанувальників - вона дуже струнка і спортивна. Кучеренко погладила рукою стегно, надавши кадру ще більшої пікантності. Ймовірно, в такому вигляді дружина Дмитра Комарова з'явиться в новому випуску програми.

Раніше Олександра показала інший стильний образ для роботи, надівши чорно-білий картатий піджак, який доповнили великі годинники на руці і помірний макіяж. У зовнішньому вигляді телеведучої найяскравішим акцентом стала червона губна помада, яка ідеально підійшла до її зелених очей.

Нагадавши, Комаров зізнався, як його обхажівает найкрасивіша українка: "прикрашає ягідками, вершки".

Як повідомляла Politeka, Молода дружина Комарова з "Світ навиворіт" похвалилася розкішною фігурою в яскравих нарядах.

Також Politeka писала, що дружина Дмитра Комарова з " Світ навиворіт "публічно зізналася в коханні іншому:" вихідні скоро...".