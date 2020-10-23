Клієнти продовжують скаржитися на огидний сервіс державного Приватбанку

Негативний відгук на тематичному порталі Мінфін опублікувала незадоволена клієнтка.

За її словами, вона оформила інтернет-замовлення і ПриватБанк успішно списав потрібну суму.

І буквально через тиждень її баланс на картці став менше на таку ж суму, яку ПриватБанк раніше списував за товар.

"Гроші списалися просто без мого відома! Я написала в магазин, вони відповіли що знімали гроші на замовлення тільки один раз. Тобто щоб я розбиралася зі своїм банком. Я зв'язалася з приватом, відповідь від них: "Заявка прийнята і буде розглянута протягом 5-7 днів", - розповіла дівчина.

Клієнтка в подиві, чому ПриватБанк двічі списує її особисті гроші і вирішує цю проблему не відразу, а протягом декількох днів.

"Тобто ситуація така: без моєї згоди приват зняв (або заблокував) у мене на карті суму і йому ще потрібен тиждень щоб вирішити це питання?! Пахне просто шахрайством. Я подзвонила на гарячу лінію Привату, там мені відповіли що виявляється потрібно вже не 5-7 днів, а 11 днів! Поясніть як таке можливо і чому Приват не хоче вирішувати цю проблему?",- задалася вона питанням в кінці свого відкликання.

"Операція проводиться не на рахунок банку, а торгівельною мережею (магазин де була оплата).

В зазначеній ситуації торгівельна точка списала не раніше зарезервовані кошти, а надіслала повторний запит на проведення операції. У разі, якщо списання зарезервованої суми не проводиться, кошти знову стають доступні на картці протягом 11 днів. Якщо ви маєте підтвердженні від них, що списання не буде проведено, повідомте, будь ласка, нам про це приватним повідомлення, спробуємо допомогти прискорити вирішення питання", - відповів на скаргу співробітник банку.

Клієнтка, у свою чергу, запевняє, що у неї є підтвердження від банку, що вони списали цю суму лише раз, а друга транзакція була проведена з ініціативи Приватбанку.

"Зрозумійте, я не перший раз стикаюся з інтернет магазинами, і прекрасно розумію що спочатку гроші блокуються а через час знімаються. Але у мене заблокувалися в результаті дві однакові суми з яких одна вже давно була знята магазином! Так чому ж через час банк прикриваючись попередньою транзакцією, без моєї згоди заблокував суму на карті, яка була мною запланована на зовсім інші потреби?! Я готова надати всі листи і скріншоти особистого кабінету в магазині", - продовжила незадоволена жінка діалог в коментарях під опублікованим своїм відгуком.

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