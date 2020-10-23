Известная голливудская актриса Анджелина Джоли похвасталась роскошным бюстом в экстремальном декольте

Как пишет Politeka.net, архивное фото появилось на одной из фан-страничек актрисы. Джоли была одета в платье пижамного стиля с невероятно глубоким декольте. Актриса повернулась боком, засветив свой бюст во всей красе.

Стоит отметить, что снимок получился невероятно страстным и хищным. В порыве страсти актриса запустила руки в волосы, подняв их, что сделало кадр еще пикантнее. Пухлые губы Джоли привлекли внимание, а взгляд свел с ума многих поклонников. Фото было сделано в 2005 году, когда Джоли еще была сочной и обожаемой миллионами женщиной.

«2005. Мне все еще интересно, на что она смотрела. Энджи, сфотографированная Джеймсом Уайтом», - подписали фото авторы аккаунта.

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли озадачила видом на прогулке со старшим сыном. Актрису сфотографировали, когда она выходила из магазина. Джоли предстала в длинном черном платье, черных туфлях без каблука и медицинской маске черного цвета. Ее образ выглядел довольно мрачно.

«Анджелина Джоли гуляет в Лос-Анджелесе с Паксом», - подписали фото авторы аккаунта.

Напомним, что Анджелина Джоли в пикантной ночнушке замерла в хищной позе на полу: «Девушка-дракон».

Как сообщала Politeka, роскошная Анджелина Джоли обнажила сладкие места, вскружив голову мягкими изгибами: «твои губы такие…».

Также Politeka писала, что страстная Анджелина Джоли в латексе и чулках показала, чем соблазняла Брэда Питта: «Бомба».