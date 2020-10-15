Відома голлівудська актриса Анджеліна Джолі захопила дикою красою

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок актриси в Instagram з'явилася серія архівних фото, на яких актриса ще була блондинкою. Красуня була одягнена в неймовірно пікантну ночнушку, яка обтягнула її пишні груди і ідеальну фігуру.

Джолі фотографувалася на асфальті, позуючи в різних непристойних позах. Її волосся було розпатлане, а на руці красувалося свіже тату у вигляді дракона. Її обличчя було неймовірно пристрасним і спокусливим. Такою Джолі полюбили мільйони її шанувальників.

"Анджеліна Джолі. Фотограф: Макс Вадакул, 1997 рік", - підписали фото автори аккаунта.

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Angelina Jolie. 📷Photography by: Max Vadakul 1997 #angelinajolie #angelinajolievoight #angelinajolieofficial #angelinajoliestyle #angelinajoliequeen #angelinajoliefans #angelinajoliesexy #angelinajoliepitt #makeup #style #angiefans #teamjolie #angelinajolieperfect #hollywood #angelinajoliehot #bradpitt #model

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Шанувальники залишили актрисі масу компліментів під постом.

"Супер", "така красива і мила", «дівчина-дракон», "Ти виглядаєш круто в кожній позі", - пишуть шанувальники.

Раніше ми писали, що на фан-сторінках згадали архівний знімок зірки, на якому вона постала в сукні, яка більше нагадувала ночнушку. Прозорі вставки на сукні чергувалися з вишивкою. Наряд ідеально сів на фігурку Анджеліни, підкресливши найвидатніші місця. Актриса лежала на підлозі, виставивши оголену ніжку.

Нагадаємо, що оголена Анджеліна Джолі звела з розуму хижою красою і пікантними вигинами: «просто фантастика».

А ще Politeka писала, що пристрасна Анджеліна Джолі спустила платтячко, полонивши розкішною зоною декольте: "схожа на принцесу».

Також Politeka повідомляла, що Анджеліна Джолі засвітила найпотаємніше в легкій сукні без білизни: "Ух ти, ідеальніше не знайти!".