Тетяна Кравченко, актриса з популярного серіалу "Свати", зустрілася з відомим російським коміком

Як повідомляє Politeka.net, спільне фото зірок з'явилося в соціальній мережі "Instagram". На ньому Тетяна Кравченко відображена в обнімку з куплетистом Миколою Бандуріним, які прославився завдяки шоу "Криве дзеркало". Гуморист із задоволеною посмішкою притиснувся скронею до щоки своєї колеги, сидячи на диванчику в телевізійній студії.

Виконавиця ролі Валюхи з "Сватів" вбралася в строгому стилі: елегантне сіру сукню в клітинку, окуляри в блискучій оправі і скромна зачіска з волоссям, зібраними на потилиці. Микола Бандурін прийшов в ніжно-блакитному пуловері і джинсах.

"З Миколою Бандуріним 🙏 🏼 ❤ ️ ось ця зустріч)) 😋", - наголошується в описі до фото.

Користувачі соціальної мережі зраділи такому зоряному тандему і поділилися своїми емоціями в коментарях:

"Солодка парочка!!! 😃 👍 Спасибі вам за те, що ви радуєте нас !!!😊 "; "Я уявляю яка веселуха буде, якщо з вами поруч знаходиться😊 👏❤️"; "яка ви тут красива"; " А спробувати виступити дуетом!? Дякую за те що ви є🌹 👏❤️❤️"; "які хороші і улюблені! Ось прям сестра і брат! 👍💋😍🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣"; "Які ви Класні, люблю вас 👏"; " Таня.з цими волоссячком просто відмінно!!! Мінус 15. Моя дівчинка!!!))) "; "І що вони дуетом робити будуть?".

Як відомо Тетяна Кравченко добре спілкується і зі своїми колегами по серіалу "Свати", зокрема, з Федором Добронравовим. Однак у останнього - велика сім'я і регулярні зйомки, тому на часті зустрічі у акторів часу не вистачає.

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