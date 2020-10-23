Історія з "романом" Гаріка Харламова і пишногрудої Яни Кошкіної отримала продовження
Так, шоумен і резидент Comedy Club вирішив відреагував на чутки про бурхливий роман з пишногрудою моделлю, пише Стархіт.
За його словами, він давно знайомий з Яною Кошкіною, але вони не перебувають у відносинах.
"Я з Кошкіною?! Ніколи! Серйозно, ніколи нічого не було. Причому ці чутки поширюються за одним шаблоном: побачили мене в караоке з Кошкіною, значить, я з нею зустрічаюся. Вийшов "Гусар", мені тут же приписали стосунки з однією з актрис. Через два дні розповідали про роман вже з іншою актрисою. Це все так смішно", - емоційно відреагував Гарік Харламов на чутки про роман з пишногрудою моделлю.
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Більш того, резидент Comedy Club після розлучення з Христиною Асмус навіть уявити не може, щоб "шукати любов" на якихось проектах.
"Я на "Холостяк" ніколи б не пішов. Тим більше, цього року там буде Тіматі. Я це шоу навіть не дивився ніколи. Бачив тільки той сезон, де був Батруха», - продовжив російський шоумен.
Підсумовуючи, Гарік Харламов додав, що побоюється, як саме дочка Анастасія відреагує на розлучення батьків.
Раніше Гарік Харламов назвав справжню причину розлучення з Христиною Асмус.
ЗМІ запевняли, що резидент Comedy Club вирішив подати на розлучення після скандальної ролі Христини Асмус в "Тексті". Але Гарік Харламов запевняє, що він просто розлюбив свою дружину.
Нагадаємо, що схудлий Харламов після розлучення з Асмус засмутив новою заявою
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