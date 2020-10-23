Шоумен давно з нею знайомий

Історія з "романом" Гаріка Харламова і пишногрудої Яни Кошкіної отримала продовження

Так, шоумен і резидент Comedy Club вирішив відреагував на чутки про бурхливий роман з пишногрудою моделлю, пише Стархіт.

За його словами, він давно знайомий з Яною Кошкіною, але вони не перебувають у відносинах.

"Я з Кошкіною?! Ніколи! Серйозно, ніколи нічого не було. Причому ці чутки поширюються за одним шаблоном: побачили мене в караоке з Кошкіною, значить, я з нею зустрічаюся. Вийшов "Гусар", мені тут же приписали стосунки з однією з актрис. Через два дні розповідали про роман вже з іншою актрисою. Це все так смішно", - емоційно відреагував Гарік Харламов на чутки про роман з пишногрудою моделлю.

Більш того, резидент Comedy Club після розлучення з Христиною Асмус навіть уявити не може, щоб "шукати любов" на якихось проектах.

"Я на "Холостяк" ніколи б не пішов. Тим більше, цього року там буде Тіматі. Я це шоу навіть не дивився ніколи. Бачив тільки той сезон, де був Батруха», - продовжив російський шоумен.

Підсумовуючи, Гарік Харламов додав, що побоюється, як саме дочка Анастасія відреагує на розлучення батьків.

Раніше Гарік Харламов назвав справжню причину розлучення з Христиною Асмус.

ЗМІ запевняли, що резидент Comedy Club вирішив подати на розлучення після скандальної ролі Христини Асмус в "Тексті". Але Гарік Харламов запевняє, що він просто розлюбив свою дружину.

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