Один з фан-клубів дочки Примадонни російської естради Алли Пугачової і гумориста Максима Галкіна Єлизавети виклав в мережу цікаве фото

Про це пише Politeka з посиланням на стріаніцу клубу в Instagram.

Так, шанувальники дівчинки поділилися знімком російської виконавиці Христини Орбакайте, яку можна назвати сестрою Лізи, з її батьком і колишнім чоловіком Алли Пугачової – Миколасом Орбакасом, російським артистом литовського походження, виступаючим в цирковому жанрі.

На фото щаслива Христина в строгому зеленому платті пригорнула до свого тата і досить посміхається. В руках у Миколаса-букет шикарних білих троянд. Де саме зроблений знімок-невідомо, але по обличчю Орбакаса видно, що він теж дуже задоволений зустріччю з дочкою, яка, як відомо, народилася 25 травня 1971 року, коли Пугачова і Орбакас були офіційно розписані.

"Христина з батьком❤️", - підписаний знімок.

Фолловери тут же почали лайкати це фото, встигнувши поставити за годину майже вісім тисяч сердечок. Однією з перших поставила лайк актриса Кравченко, яка зіграла Валюху в серіалі "Свати".

"👍 👍 👍Молодці!👍 👍 Христина Татова дочка , і зовнішністю і характером спокійна , интелегентная !Щасливий батько, що поруч така красива, прекрасна дочка!! Щастя Вам!!! Які добрі очі у Баті👍 як мило❤️Христина схожа на тата,Ви дуже класні 👍Христина у вас дуже гарний тато Ви так схожі. Всього вам найкращого. 🤗 🌹 💐Супер, молодець Алла що зберегла такі теплі стосунки між батьком і дочкою ось на кого вона схожа", – написали захоплені фанати.

Раніше ми писали, що примадона російської естради Алла Пугачова несподівано виклала в соцмережі архівні фото зі свого весілля. Так, на знімках відображені моменти весільного торжества, яке відбулося в далекому, 1969 році. Тоді молода ще співачка Алла Пугачова вийшла заміж за артиста цирку Миколаса Орбакаса.

Всього Примадонна показала три знімки, на яких Алла в короткій весільній сукні і в фаті стоїть поруч зі щасливо усміхненим Миколасом, а на одному кадрі – пара обмінюється весільними кільцями.

ЗМІ з'ясували, що кільця і взуття Пугачова і Орбакас довелося купити в "магазині для молодят", так як лише там можна було в ті часи придбати дефіцитні товари. Їх шлюб протримався лише чотири роки, під час якого у Пугачової і Орбакаса народилася дочка Христина, що стала згодом співачкою Орбакайте.

"Рівно 51 рік тому 🖤!– - підписала знімки знаменитість і прикріпила хештег #history.

Нагадаємо, Пугачова з Галкіним розчулили виходом у світ з чарівними дітьми: "Аллочка, не дарма...".

Як повідомляла Politeka, задоволений Галкін розцвів у компанії відомої блондинки: "зараз йому Алка підправить фізію».

Також Politeka писала, що дочка Пугачової і Галкіна блищала в білій сукні, як у нареченої.