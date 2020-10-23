Популярна українська співачка Тіна Кароль показала ніжний і природний образ будинку

Артистка вміє привертати увагу до себе на сторінці в соціальній мережі Instagram. Червона помада і укладене хвилями волосся ― візитна картка Тіни Кароль, завдяки якій зірку впізнають на кожному фото. Не так давно зірка навіть випустила власну помаду з даними відтінком для прихильниць.

Примітно те, що в повсякденному житті співачка часто з'являється без макіяжу. На фан-акаунті зірки нещодавно також був представлений милий ролик, на якому зірка показала себе саме в такому простому і природному вигляді.

Тіна позувала у власному саду, милувалася погодою і показала також свою квітучу рожеву троянду. Без макіяжу зірка виглядала дуже по-домашньому і мило, що відзначили фанати:

"Красуня ❤️; троянда з трояндами; лялечка улюблена!!! Як хочеться тобі вдіяти величезного людського щастя і справжнього кохання!!! а також, плід цієї неймовірної любові, девчушечку, таку ж прекрасну, як і матуся!!! дай-то бог!!! нехай Всевишній благоволить до такого прекрасного чоловічка, як Тіночка кароль, Танюшки!!!».

Ми також писали, що Тіна Кароль у зв'язку з карантином практично не виступає і тому приділяє вільний час роботі над презентаціями нових музичних композицій. Так, нещодавно артистка випустила трилогію» знайти своїх", до якої увійшли три пісні з нового альбому.

Цього року також зірка відзначає 15-річчя своєї музичної кар'єри, тому особливу увагу Кароль приділяє роботі над музичними кліпами. На фан-акаунтах тим часом активно публікують кращі останні виступи зірки. Тіна неодноразово змінювала імідж і образ різкої бунтарки і вечірньої Діви припав до смаку багатьом шанувальникам.

Тіна постала на сцені в чорному тісному костюмі без принтів і виконала один з кращих воіх хітів, покрутившись на стільці:

"не хочу нагнітати. все рано чи пізно закінчується; Вау😍 талановито!; Вау😍 🙌 🏻; прекрасно❤️💔; Ну любов просто💔 😻; ну шедевр💔; я хочу щоб ти відчула, якого це💔 💔 💔».

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