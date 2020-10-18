Відома московська модель Олена Преснякова (Краснова), яка є невісткою Алли Пугачової, полонила розкішним образом

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала фото, на якому постала в неймовірно стильному осінньому вбранні. Красуня одягла міні спідницю чорного кольору і сірий светр з шийкою. Зверху вона накинула довге пальто і шарф. Ніжки моделі прикрашали масивні чоботи. Образ Краснова доповнила золотим ланцюгом і сонцезахисними окулярами. Незважаючи на осінній лук, дівчина засвітила найсолодші місця – красиві довгі ноги.

«На 80% мій гардероб складається з базових речей. Вже давно не виникає питання "що надіти?" і що з чим комбінувати... на мені джемпер з 100% кашеміру, неймовірно гладкий і приємний на дотик, а головне дуже теплий», - розповіла зірка.

Всього за 50 хвилин пост Краснової зібрав майже тисячу лайків. Оцінила пост і мама Микити Преснякова Крістіна Орбакайте, яка є свекрухою Олені. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Красуня", «Ваууууу», «дуже красиво», «шикарна», "Стиль", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Краснова похизувалася в міні-топі. Модель похвалилася рельєфами тіла з ребрами, що просвічуються. Особливого шарму знімку додали об'ємні штани, які зробили мініатюрну фігуру дівчини ще красивіше.

Нагадаємо, що Преснякова в білому міні викликала фурор, оголивши солодкі місця: Пресняков буде в захваті.

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