Молодий співак Микита Пресняков, який доводиться онуком Аллі Пугачовій, похвалився несподіваним хобі

Знаменитість опублікував відео на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram", передає Politeka.net (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця). На ньому Микита катається на скейтборді, захоплено розважається на рампі, побудованій десь серед дерев. Видно, що виконавець впевнено почуває себе на дошці, він носиться з боку в бік, періодично зависаючи на вершині. Наостанок онук Пугачової навіть виконав ефектний трюк, спершись рукою об полотно.

Варто відзначити, що для такого екстриму Микита Пресняков одягнувся відповідно. Він вийшов кататися в кедах, бриджах, футболці і кепці. Щоб уберегтися від травм, музикант надів наколінники. Судячи з відео, вони йому зовсім не стали в нагоді, але потурбуватися про безпеку ніколи не завадить. "Моя медитація", - зазначив Микита в описі.

Користувачі соціальної мережі оцінили хобі співака і його навички скейтбордиста в коментарях:

"Це відео можна дивитися нескінченно"; " з такою легкістю катаєшся, круто👍"; " Микита!! У вас талант мені подобатися рок, але мені подобатися і на програмі, точнісінько у вас здорово вийшло молодець!!!! А ви не хочете в програму на концертах включити і таке виконання!!! Класно здорово всіх Вам благ і успіхів у всьому,!!!!"; "Так, у кожного своя медитація)👍"; " мені б так вміти.. На двоколісному скейті катаюся, а на такому не вмію (..."; "Офігеть, круто!!!теж так хочу".

Нагадавши, підріс молодший онук Пугачової викликав фурор своєю зовнішністю.

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