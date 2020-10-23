Учасник групи "Время и стекло" Олексій Завгородній відверто розповів про стосунки зі своєю дружиною

Про це він зізнався в інтерв'ю програмі ЖВЛ.

Зі своєю нинішньою дружиною Олексій, якого всі знають під псевдонімом "Позитив", познайомився на дні народження своєї однокласниці, коли їм було по 15 років, і з тих пір у них зав'язалися теплі стосунки.

Він також подякував дружині за її підтримку в найскладніші часи, коли у пари навіть не було грошей на продукти.

"Я їй готовий поставити пам'ятник за життя за те, що вона дійсно допомогла мені пережити той період (безгрошів'я - ред.)", - заявив Позитив.

Після жарких виступів Позитива на "Танцях з зірками" у ЗМІ з'явилися чутки про те, що музикант нібито закрутив роман зі своєю партнеркою Юлією Сахневич. Журналісти впевнені, що через цю дівчину у співака дуже зіпсувалися стосунки з дружиною Ганною Андрійчук.

"Ми всі граємо любов на паркеті. Весь. Шури-мури, інтриги, розслідування іноді дратують», — заявив Олексій, спростовуючи чутки про роман з Сахневич на паркеті "Танців з зірками".

Найцікавіше, що в статті про Олексія на Вікіпедії сказано, що він зараз нібито в розлученні. І фанатів насторожує, що музикант всіляко обходить цю тему.

"Складніше року в моєму житті, напевно, не було. З усіма подіями", - додав учасник групи"Время и стекло".

Раніше Олексій Завгородній розповідав, як його дружина Анна ревнує його до колег по шоу-бізнесу.

Спершу дівчина ревнувала музиканта до Насті Каменських і надії Дорофєєвої, але з часом пара знайшла взаєморозуміння.

"Аня ревнувала до всіх, а зараз Настя Каменських - її найкраща подруга. Ще коли не було роману у Льоші з Настею, ми з нею ходили разом по магазинах", - зізнавався раніше учасник групи "Время и стекло".

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