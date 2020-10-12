Бывший участник группы "Время и Стекло" и музыкант группы Mozgi Позитив заболел китайским вирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

Так, по словам молодого человека, они со свой партнершей по паркету Юлией Сахневич сдали тест на коронавирус. У девушки тест оказался отрицательным, у музыканта – положительным.

О своем состоянии он сообщил в Instagram.

"Ребзя, до последнего надеялся, что сможем выйти на паркет "Танцев со звездами". Поднялась температура до 39 и появилась сильная боль в теле. Сдал тест на COVID-19 и сразу изолировался в ожидании результатов. К сожалению, пару часов назад пришли результаты теста: "Виявлено". Пожалуйста, берегите себя и следите за своим здоровьем!", – написал Positiff.

Ранее мы писали, что украинский хореограф и партнерша Олега Винника в шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко поделилась своим опытом в борьбе с китайским вирусом.

Девушка рассказала о том, что практически каждый год страдает от ОРВИ и гриппа, назвав себя «чемпионкой мира». Она призналась, что всегда старалась переносить болезни на ногах, однако COVID-19 подкосил ее в прямом смысле этого слова, и это «ни с чем не сравнимо».

Шоптенко не стала рассказывать о сильном кашле и неимоверной слабости, но отметила, что впервые в жизни столкнулась с потерей вкуса.

«Это уж точно совсем новый экспириенс в моей жизни!», – написала она.

Хореограф поведала о пяти стадиях принятия этих симптомов, начиная с того, как перестала чувствовать запахи и практически не различала вкуса еды.

Но даже из такого негативного опыта она вынесла полезный урок.

«Так вот что я вам по истечению времени могу сказать. Пока приятнее всего по консистенции грейпфруты! Хотя я никогда их не любила 🙄», – написала Шоптенко и поинтересовалась у читателей, сталкивались ли они с подобным.

Также мы сообщали, что телеведущая Ольга Фреймут рассказала о своем диагнозе, ее участие в проекте "Танці з зірками" под угрозой срыва. Телеведущая решила подтвердить информацию, которую ранее распространили в СМИ, рассказав о ней у себя в Инстаграм. Женщина заявила, что получила положительный результат на «китайский вирус».

«Когда и где заболела, не знаю. Сейчас я нахожусь на лечении и самоизоляции дома. Чувствую себя уже лучше. О своем диагнозе сразу сообщила всем контактным лицам. Все проекты и работу пока остановила», - отметила Ольга, расстроив поклонников тем, что ее участие в "Танцях з зірками" остановилось.

Кроме этого, ведущая обратилась к украинцам, призвав их носить маски, пользоваться антисептиками и избегать мест скопления людей.

«Будьте крайне осторожны, ведь вы можете болеть бессимптомно…это не шутки, он рядом», - заявила звезда.

Напомним, сияющая от счастья Каменских показала, как подросли их с Потапом малыши.

Как сообщала Politeka, в сеть слили фото Потапа с новорожденным сыном, артист светится от счастья.

Также Politeka писала, что Потап засветил Каменских в наряде с «бездонным» декольте.