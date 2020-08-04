Стали известны новые лица, которые предстанут перед публикой в новом сезоне "Танці з зірками"

Об этом пишет и передает Politeka.net.

Ведущий шоу Юрий Горбунов объявил, что кампанию Алексею Завгороднему (Позитиву) на шоу составит популярная танцовщица и хореограф Юлия Сахневич.

"Готовы рвать паркет "Танців з зірками" на маленькие щепки", – написал Позитив на своей странице в Instagram.

Что до Сергея Танчинца, то надежным партнером на паркете для него станет Яна Жук, которая также известна в кругах танцпола.

Ранее мы писали о том, что украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona приняла как раз вызов Дмитрия Танковича, а также упомянула в своей речи Позитива.

Уже известно, что на "Танцы со звездами" уже готов Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, а также Тарас Цимбалюк, Даша Петрожицкая, Юлия Саина и Дмитрий Танкович.

Судьями проекта выступят такие личности как Влад Яма, Екатерина Кухар и Григорий Чапкис. Пока первого шоу запланирован на начало осени.

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