Стали известны новые лица, которые предстанут перед публикой в новом сезоне "Танці з зірками"
Об этом пишет и передает Politeka.net.
Ведущий шоу Юрий Горбунов объявил, что кампанию Алексею Завгороднему (Позитиву) на шоу составит популярная танцовщица и хореограф Юлия Сахневич.
"Готовы рвать паркет "Танців з зірками" на маленькие щепки", – написал Позитив на своей странице в Instagram.
Что до Сергея Танчинца, то надежным партнером на паркете для него станет Яна Жук, которая также известна в кругах танцпола.
Ранее мы писали о том, что украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona приняла как раз вызов Дмитрия Танковича, а также упомянула в своей речи Позитива.
Уже известно, что на "Танцы со звездами" уже готов Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, а также Тарас Цимбалюк, Даша Петрожицкая, Юлия Саина и Дмитрий Танкович.
Судьями проекта выступят такие личности как Влад Яма, Екатерина Кухар и Григорий Чапкис. Пока первого шоу запланирован на начало осени.
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