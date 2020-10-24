Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, показала переваги фігури в новій сукні

Пишногруда модель активно публікує в соціальній мережі Instagram нові фото, публікує Сторі з відпочинку і ділиться превью-кадрами зі своїх рекламних фотосесій одягу. Так як Настя вважає свої форми достоїнствами, які не слід ховати, на більшості фото вона безсоромно демонструє тіло.

У купальнику або білизні – дівчина виглядає привабливо і зухвало, адже не приховує нічого. При цьому навіть у сукні Квітко навряд чи виглядає скромно. Шостий розмір бюста у відкритих декольте приховати не так просто.

Як видно на одному з фото, груди дівчини буквально вивалюється з її нарядів, проте модель вважає це привабливим. Тому вона повертається до камери боком, щоб показати заодно тонку талію і досить пишні стегна.

Ось що пишуть під фото ексцентричної блондинки фанати:

"Дуже мило ❤; божественне і досконале 💞; невинне обличчя @anastasiya_kvitko; все круто! 😍❤️ Така красива; Вау, дорога; одна гаряча мама; світ прекрасного; я думаю, що люблю тебе 😘 так сильно ☺️; це так; Ти така красива ❤️; відправити локшину 🔥; виглядати мило. але тут Ви отримуєте моторошні повідомлення. Лол; гарний вигляд!!!; Які смачні Бубі; мені подобається, як сидіти, хочу обійняти тебе, любов; Just mamacita😛 😛; буйна Краса зробила жінку».

Раніше ми писали, що модель звикла до розкоші після того, як стала затребуваною моделлю. Представляючи одяг відомих брендів для онлайн-магазинів, дівчина не скромничає. Анастасія завжди демонструє бюст у всій красі і не ховає його під одягом зовсім.

Цього разу Квітко похвалилася пишним бюстом в яскраво-рожевій, тісній маєчці з тонкими лямками і підкреслила талію завдяки джинсам світло-синього відтінку з високою посадкою. На черговому своєму фото Насті вдалося виділитися, адже позувала вона, опиравшись на розкішне і дороге авто.

Спеціально прогнувшись в спині, дівчина виставила бюст і відхилила голову в сторону. Пікантна поза не залишилася непоміченою фанатами.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"

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