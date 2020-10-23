Пенсіонерам та потенційним пільговикам розповіли, що зміниться у 2021 році

Про це пише Обозреватель.

Згідно із законодавством, наступного року на пенсію в 60 років зможуть вийти українці, які мають 28 років стажу, і з кожним роком ця вимога буде рости на один "страховий" рік.

Більш того, в 2021 році кілька разів підвищать пенсії. Наприклад, з 1 січня мінімальна пенсія зросте з 2100 до 2400 гривень, а вже в березні буде проведена індексація виплат.

У липні підвищать виплати тим пенсіонерам, яким виповнилося 75 років і у яких є необхідна кількість стажу (на 400 грн більше).

Але зараз в Кабміні розробляють нову пенсійну систему, через яку деякі українці ризикують втратити виплати.

Йдеться про українців, які втратили роботу через карантин. У Кабміні хочуть дозволити працівникам виходити на заслужений відпочинок раніше, і тих, хто має 40 років стажу.

Таким правом, у разі затвердження, зможуть скористатися люди, які почали працювати до 20 років і які мають безперервний стаж. Тому нижчу пенсію отримають українці, які через карантин втратили роботу.

У Держцентрі зайнятості раніше повідомляли, скільки українців отримали статус безробітного з початку карантину.

Станом на 9 жовтня, в період з 12 березня безробітними стали 525 тисяч українців. Це на 53% більше, якщо порівнювати з показниками за минулий рік.

"Найбільш істотне зростання кількості безробітних спостерігалося в Київській, Одеській, Закарпатській, Львівській областях та Києві (в 1,8−2,8 рази). При цьому в Луганській, Сумській, Дніпропетровській, Черкаській та Вінницькій областях кількість безробітних зросла на 32-38%», — розповідали в прес-службі.

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