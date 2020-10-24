У новому сезоні шоу "Танці з зірками" бере участь багато зірок першої величини

Втім, в минулих сезонах шоу також було багато красунь, які могли боротися за титул «найбільш спокусливих». Politeka.net згадала найспекотніші виступ дівчат на проекті. Вони влаштувала пожежу на паркеті!

Наталія Могилевська брала участь у проекті три рази. З кожним разом зірка ставала все більш гарячою. В останньому сезоні вона здивувала всіх танцем з Женею Котом.

Надія Дорофеєва була головною конкуренткою Могилевської. Вона підпалювала паркет спокусливими танцями з тим же Котом.

MARUV додала зухвалості шоу, але швидко вилетіла з проекту. Її танці були дуже відвертими.

Гімнастка Анна Різатдінова дісталася до фіналу і зуміла розкритися. Красуня вбила наповал відвертим танцем зі своїм партнером.

Фавориткою нового сезону є Санта Дімопулос, яка вражає своїми танцювальними талантами.

Актриса і головна "холостячка" Ксенія Мішина стала переможницею шоу. Її гарячі танці з Котом зводили з розуму шанувальників.

Екс-солістка NikitA Анастасія Кумейко брала участь в проекті в якості танцівниці. Втім, це не завадило їй стати повноцінною зіркою в парі.

Ольга Полякова і Леся Нікітюк хоч і піддавалися критиці суддів, завоювали любов глядачів.

Нагадаємо, що нова сутичка скандальної Ольги Фреймут з Кухар на "Танцях з зірками": "досить нити в камеру, а вперед в зал!".

Як повідомляла Politeka, фаворитка Ями з "Танці з зірками" спокусила пишними багатствами, створивши інтригу:" ти вагітна?".

Також Politeka писала, що Дімопулос з "Танців з зірками" розбурхала уяву в декольте до пупка:"який кадр".