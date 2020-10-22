Відома українська гімнастка Анна Різатдінова підкорила видом в розкішному вбранні і заінтригувала новим анонсом

Як повідомляє Politeka.net, фаворитка Влада Ями в шоу "Танці з зірками" поділилася новим постом у своєму Instagram. У ньому Анна заінтригувала своїх передплатників, пообіцявши найближчим часом поділитися з ними хорошими новинами.

"Дуже скоро розповім вам шикарну новину! Настрій вогонь. Як думаєте, з чим пов'язано?)",- написала гімнастка.

Пост вона супроводила своєю новою чорно-білою фотографією. На знімку Різатдінова впевнено позує в білій сукні з пікантним вирізом на грудях, що підкреслює спокусливі форми красуні. Її образ доповнили спокусливий макіяж зі "смоукі-айз" і розпущене волосся.

Шанувальники Анни тут же почали гадати, про що вона планує їм розповісти.

"Сподіваюся станцюєте в танцях, а то сезон вже неможливо дивитися", "варіантів багато! Але так, як: 1) свою школу відкрили; 2) Книгу випустили 3) в "Танцях з зірками" станцювали ... то Ваша авторська програма на ТБ!", "Вагітна другою дитиною!!?", "Заміж виходиш", "ти вагітна?", "Приголомшливе фото", "може вас запросили стати 4 суддею на танцях ? (Не на цьому тижні, на інший який-небудь) дуже хочеться вас там побачити", - пишуть люди.

Нагадавши, спітніла гімнастка Анна Різатдінова в короткому топі показала, що витворяє в спортзалі.

Як повідомляла Politeka, фаворитка Ями з "Танців з зірками" полонила ідеальною зовнішністю і заговорила про особисте: «розкриваю всі карти».

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