Фанат "Танців з зірками" ніяк не можуть відійти після витівок Ольги Фреймут на проекті

Глядачі вважають, що замість скандальної телеведучої варто повернути на проект музиканта "Время и стекло" і Mozgi позитиву.

У мережі не вщухають обговорення так званого танцювального батлу Фреймут з суддею проекту Катериною Кухар.

«Цирк. Оля говорить про булінг, але якщо танці це не її?",» Танець закінчився не розпочавшись", "збитково. Танець на 30 сек. Фреймут пам'яті не вистачило щось повесомее вивчити?", "Фреймут йди з танців!! І поверніть позитиву", "Годі скиглити в камеру, а вперед в зал - на стретчинг і класику!", "здивували хіба що відсутністю танцю, не встигла моргнути як все закінчилося. І при чому були ті розмови про сексуальність в минулому ефірі і що вони щось з'ясують в цьому ефірі? Постояли і все. Але Катя хоч пластично", "скільки можна тягнути Олю Фреймут з ефіру в ефір? Її танці за життя проходять на руках у партнера... Це судячи з голосів журі нормально! Не розумію, що це колода робить у восьмому ефірі?"- пишуть в коментарях на сторінці "Танців з зірками" в Instagram.

Нагадаємо, в сьомому ефірі "танців" Фреймут кинула виклик судді Катерині Кухар. Це сталося після того, як балерина заявила, що під час виконання Фреймут ча-ча-ча «в її рухах не було грації, а в стегнах – сексуальності».

У відповідь Фреймут не стрималася і запросила Кухар на танцювальний батл, щоб подивитися, хто з них сексуальніше.

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