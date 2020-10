View this post on Instagram

Чорний та білий лебеді на паркеті #танціззірками ✨ У восьмому ефірі суддя Катерина Кухар (@ekaterinakukhar_official) та Ольга Фреймут (@freimutolia) здивували спільним номером під Адажіо з балету «Лускунчик». Це було дуже ніжно і зворушливо, погоджуєшся? Повне відео переглядай на 1+1 video за посиланням в сторіз.