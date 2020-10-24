В новом сезоне шоу «Танці з зірками» участвует много звезд первой величины
Впрочем, в прошлых сезонах шоу также было много красоток, которые могли сражаться за титул «самых соблазнительных». Politeka.net вспомнила самые жаркие выступление девушек на проекте. Они устроила пожар на паркете!
Наталья Могилевская участвовала в проекте три раза. С каждым разом звезда становилась все более горячей. В последнем сезоне она удивила всех танцем с Женей Котом.
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Надежда Дорофеева была главной конкуренткой Могилевской. Она поджигала паркет соблазнительными танцами с тем же Котом.
MARUV добавила дерзкости шоу, но быстро вылетела из проекта. Ее танцы были очень откровенными.
Гимнастка Анна Ризатдинова добралась до финала и сумела раскрыться. Красотка сразила наповал откровенным танцем со своим партнером.
Фавориткой нового сезона является Санта Димопулос, которая поражает своими танцевальными талантами.
Актриса и главная «холостячка» Ксения Мишина стала победительницей шоу. Ее горячие танцы с Котом сводили с ума поклонников.
Экс-солистка NikitA Анастасия Кумейко участвовала в проекте в качестве танцовщицы. Впрочем, это не помешало ей стать полноценной звездой в паре.
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