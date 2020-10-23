У мережі показали архівний кадр з візиту принцеси Анни в Україну

Як передає Politeka.net, відповідний кадр опублікували в Twitter-акаунті "Історичні фото".

"Принцеса Анна (ліворуч), єдина дочка королеви Єлизавети II в Києві. СРСР. 1970-ті", - йдеться у підписі до знімка.

Під час її візиту в Києві якраз проводився Чемпіонат Європи з кінного спорту і з єдиною дочкою Єлизавети II стався неприємний інцидент. Під час перегоні принцеса впала з коня. Попри те, що всі сильно перелякалися, з нею нічого страшного не сталося.

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Відзначимо, що останнім часом принцеса Анна активно підтримує своїх громадян. Не так давно вона зустрілася з лікарями і медсестрами, які доглядають за пацієнтами хворими "китайським" вірусом, а також з фармацевтами та домашнім персоналом, робота яких мала вирішальне значення протягом всієї пандемії.

Раніше ми розповідали, як Меган Маркл зловили на брехні. 

Справа в тому, що Меган Маркл розкритикувала соціальні мережі, порівнявши тих, хто в них сидить, з наркозалежними. Це сталося під час онлайн-конференції, в якій також брала участі і сама екс-герцогиня.

Меган Маркл і принц Гаррі, скрін

Користувачі звернули увагу на те, що промова Меган Маркл схожа на ідею документального фільму «Соціальна дилема», який був знятий Netflix. 

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