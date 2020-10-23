У мережі показали архівний кадр з візиту принцеси Анни в Україну
Як передає Politeka.net, відповідний кадр опублікували в Twitter-акаунті "Історичні фото".
Під час її візиту в Києві якраз проводився Чемпіонат Європи з кінного спорту і з єдиною дочкою Єлизавети II стався неприємний інцидент. Під час перегоні принцеса впала з коня. Попри те, що всі сильно перелякалися, з нею нічого страшного не сталося.
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Раніше ми розповідали, як Меган Маркл зловили на брехні.
Справа в тому, що Меган Маркл розкритикувала соціальні мережі, порівнявши тих, хто в них сидить, з наркозалежними. Це сталося під час онлайн-конференції, в якій також брала участі і сама екс-герцогиня.
Користувачі звернули увагу на те, що промова Меган Маркл схожа на ідею документального фільму «Соціальна дилема», який був знятий Netflix.
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