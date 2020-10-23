Раніше ми розповідали, як Меган Маркл зловили на брехні.

Справа в тому, що Меган Маркл розкритикувала соціальні мережі, порівнявши тих, хто в них сидить, з наркозалежними. Це сталося під час онлайн-конференції, в якій також брала участі і сама екс-герцогиня.

Користувачі звернули увагу на те, що промова Меган Маркл схожа на ідею документального фільму «Соціальна дилема», який був знятий Netflix.

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