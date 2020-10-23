Російська актриса Христина Асмус і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з Харламовим, помірялися принадами

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram дівчата практично одночасно опублікували пікантні фото. Христина поділилася знімками з вистави, в якій бере участь. Вона була одягнена в прозору ночнушку, через яку було видно нижню білизну чорного кольору. Христина вбила наповал пікантними позами на підлозі.

"Яка ви вогняна жінка!", "Дівчина мрія)", "Браво! Ось це емоції", - зазначили користувачі.

Яна ж вирішила використовувати своє головне достоїнство - великі пружні груди. Вона одягла бежевий комбінезон з глибоким декольте, виставивши вперед свої величезні «м'ячики».

"Яна, чудово виглядаєте! Всі фотографії хороші!", "Ти повинна очолити першу сторінку журналу плей бой», "одна краща за іншу, неможливо вибрати", - пишуть шанувальники Кошкіної.

Варто відзначити, що фанати виявилися в захваті від свіжих пікантних знімків зірок. У мережі продовжують порівнювати двох красунь, хоч самі вони намагаються не коментувати цю тему.

Як відомо, після карантину Христина Асмус і Гарік Харламов оголосили про своє розлучення. В цей же час з'явилися чутки про те, що він зустрічається з Кошкіною. Парочку нібито бачили разом на вечірці у Ляйсан Утяшевої.

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