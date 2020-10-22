Російська модель і блогерка Яна Кошкіна, яку називають новою "нареченою" Гаріка Харламова, вразила формами в спокусливому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, красуня поділилася новими фотографіями в своєму Instagram. На них Яна позує на дивані в чуттєвому образі.

Так, Кошкіна приміряла бежевий комбінезон, який вигідно підкреслив її яскраву зовнішність. При цьому красуня не стала застібати верхні гудзики, подражнивши своїми пишними грудьми в глибокому декольте. На деяких знімках помітний виглядає бюстгальтер моделі.

На фото Яна спокусливо позує, стоячи біля стіни і напівлежачи на дивані.

"Яка з них?",- поцікавилася модель у своїх передплатників.

Шанувальники тут же почали вибирати краще фото.

"Без коментарів!!", "Красуня сексі", "Яна, чудово виглядаєте! Всі фотографії хороші!", "Все добре, але 3я і 4я найсмачніші!", "Конешно все. Але краще Гарік скаже", "4 фотка, підкреслює всі плюси", "ти скрізь ідеально виглядаєш", "пишатися треба з такими базуками", "ти на всіх богиня", "як можна вибирати? На кожній фото зображений ідеал!",- пишуть люди.

Відзначимо, що Кошкіної і Харламову приписують роман після того, як їх разом бачили на вечірці у Ляйсан Утяшевої. Чутки з'явилися після того, як шоумен оголосив про своє розлучення з актрисою Христиною Асмус.

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