Російську модель Яну Кошкіну, яка за інформацією ЗМІ нібито крутить роман з Гаріком Харламовим, порівняли з екс-дружиною шоумена Христиною Асмус

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото з салону краси. Яна зробили селфі, показавши оновлені губи. Як пояснила Кошкіна, вона зробила перманентний макіяж губ.

"Я нарешті зважилася на перманентний макіяж губ (на фото губи відразу після процедури з невеликим набряком, потім буде не так яскраво)», - поділилася Яна.

При цьому в коментарях користувачі мережі згадали про колишню дружину Гаріка Харламова Христину Асмус.

"Ніколи не Роздягайся догола. Тримай свою фішку, Яночка. Асмус роздяглася, Тепер дивитися на неї огидно. Якщо вона думає, що все від неї в захваті, після прочуханки у фільмі Текст, то помиляється, її рейтинг (хорошої актриси) скотився до нуля. У нових фільмах її тепер взагалі як серйозну актрису глядач сприймати не буде. Дивлячись на неї, тільки Текст буде згадуватися. Серйозні ролі вона для себе розтоптала", - пишуть блогерші.

Нагадаємо, після того, як Кошкіну помітили в компанії Харламова на вечірці, ЗМІ стали говорити про їх бурхливий роман. В результаті Популярність блогерки злетіла в кілька разів, хоча обидва чутки про роман старанно заперечують.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна задерла ноги в міні-сукні і розбурхала хижим чином: "дика кішка".

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