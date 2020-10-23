Стриптизер Тарзан после скандала с изменами Наташе Королевой поразил откровенной публикацией

Очередной пост с откровениями Сергей Глушко опубликовал в своем личном Instagram.

В микроблоге Тарзан представил верным поклонникам свое новое стихотворение, которое он, видимо, написал после громкого скандала с разоблачением перед Наташей Королевой.

"Люблю смотреть на небо я, оно красиво,безмятежно , в нем облака - мои друзья, калейдоскоп меняют снежный

...бывают тучки...что не так?) какие мучают заботы? ведь ты же небо...на понтах ,тревожат разве самолёты, тебе же, небо, дела нет до тех, внизу кто копошатся,тебе плевать на интернет, на судьбы многих,что крошатся , на подлость,зависть,нищету смотреть,Вам, Небо не пристало, иначе бы давно упало на ад,творящийся внизу! Как можешь ты взирать бесстрастно на мразей,что любовь топтали?! тебе кричал я, но напрасно, мольбы мои слышны едва ли...(ведь соучастно б,если б ты О,Небо,кое воспевали, то молнией бы с высоты несправедливость Вы распяли.. ...тихонько дождиком в лицо в ответ мне Небо моросило прости,на курицу яйцо кричало,аааа..))),да ты уже простило)))) ...опять неспешно облака играют с солнцем в небе в прятки , что ты сказало? ...все в порядке? спасибо, что ответило),...пока)))) ....люблю смотреть на небо я....", - написал Сергей Глушко на своей странице в Instagram и сопроводил публикацию снимком, на котором он любуются безоблачным небом.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и засыпали мужа Наташи Королевой восторженными комментариями.

"Молодец!!! Все будет хорошо", "Вот это да,сам? Вроде подписан как исполнитель своего произведения", "Сама люблю писать стихи ,когда в душе воротит, но это также может быть и от любви,бесчестности и прочее,ведь сужденно таким как мы взять ручку,карандаш,бумагу,и изложить все то что там внутри ,ведь боремся мы от толпы от искожений суеты!", "Браво, очень чувственно", "У вас все будет хорошо", - поддержали его фанаты в комментариях под новым стихотворением.

Ранее мы рассказывали, что скандал с изменами Тарзана не утихает, так как любовница Анастасия Шульженкко продолжает подливать масла в огонь. На днях она опубликовала совместное фото со счастливым Тарзаном.

Она также задалась вопросом, почему люди не несут ответственности за свои поступки, намекая, видимо, на роман с Тарзаном, от которого он решил откреститься.

Напомним, что Наташа Королева взвыла после измен Тарзана, под угрозой Пугачева, Собчак и Заворотнюк

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