Зірка Студії "Квартал 95" Юрій Ткач звернувся до українців з важливим закликом на тлі осінніх похолодань

Популярний гуморист записав нове кумедне відео і опублікував його в своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

Ткач вирішив нагадати українцям про те, що з приходами холодів важливо утеплятися.

"Хлопці, зараз пішла така температура дуже небезпечна. Треба носити шапку! Ось будете виходити - обов'язково надіньте і не дивіться на те, що +9 і +10. Треба носити шапку, інакше буде як у мене, трохи ось так ось. Носіть шапку, тільки із задоволенням", - підсумував свою полум'яну промову артист.

На кадрах він сидить перед камерою в теплій шапці і з накладними вусами.

Шанувальники гумориста тут же відреагували на його відео.

"Я відразу не впізнала", "Яника на цю шапку немає", "ви на мого дідуся схожі", "а вуса, носити?", "А вуса!!! Зібров відпочиває", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Євген Кошовий і Юрій Ткач зі студії «Квартал 95» здивували образами в камуфляжі і з волоссям. Популярні українські коміки поділилися короткими відео у своїх сторіз в Instagram.

Судячи з усього, кадри зняті за лаштунками їх чергового проекту. На відео можна помітити Ткача і Кошового в камуфляжі, що готуються до зйомок. При цьому обидва гумориста виглядають не зовсім так, як у житті.

Так, у Ткача з'явилися пишні вуса, а ось Кошовий, відомий своєю фірмовою лисиною, несподівано «відростив» блондинисту шевелюру.

Нагадавши, Кошовий і Ткач з «Квартал 95» вразили «волохатим» перетворенням.

Як повідомляла Politeka, маленька дочка Ткача з "Квартал 95" убила Монатіка наповал відвертим зізнанням.

Також Politeka писала, що щасливий Ткач з "Квартал 95" вразив видом на відпочинку з красунею-дружиною.