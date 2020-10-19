Дочь звезды «Квартал 95» Юрия Ткача покорила поклонников появлением на телевидении

С недавних пор популярный украинский юморист присоединился к команде нового шоу «Маскарад», в котором участникам нужно угадывать звезд, скрывающихся под всевозможным странными костюмами. В новом выпуске Ткач появился не один – к нему присоединилась его маленькая дочка Лиза. Артист поделился коротким фрагментом из выпуска в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

На видео девочка, сидя на руках у отца, угадывает, кто же вышел на сцену в костюме розового дракона.

«Я не знаю, у меня в голове пусто», - призналась Лиза, насмешив Диму Монатика, который тоже принимает участие в шоу.

Однако позже, она все же предположила, что под маской скрывается Тина Кароль, а Ткач заявил, что доверяет ее выбору.

В подписи к видео он поинтересовался у своих поклонников, кто же, по их мнению, скрывается за образом дракона. Украинцы активно предлагают свои варианты.

Ранее мы писали, что Ткач похвастался отдыхом на улице с красавицей-женой, восхитив поклонников.

Так, пара позирует на улице. Ткач нарядился в кофту с кепкой и очками. А рядом с ним можно заметить красавицу-жену. Пара улыбается в кадр, что не могли не отметить поклонники знаменитости.

Напомним, счастливый Ткач из "Квартал 95" поразил видом на отдыхе с красавицей-женой: "Ласточкин на массе".

Как сообщала Politeka, помолодевший Ткач из «Квартал 95» вызвал фурор, застыв в эффектной позе: «Пирожок стал камнем».

Также Politeka писала, что счастливый Ткач из «Квартал 95» похвастался талантом юной дочери, видео.