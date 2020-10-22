Звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач обратился к украинцам с важным призывом на фоне осенних похолоданий

Популярный юморист записал новое забавное видео и опубликовал его в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Ткач решил напомнить украинцам о том, что с приходами холодов важно утепляться.

«Ребята, сейчас пошла такая температура очень опасная. Надо носить шапку! Вот будете выходить – обязательно наденьте и не смотрите на то, что +9 и +10. Надо носить шапку, иначе будет как у меня, чуть-чуть вот так вот. Носите шапку, только с удовольствием», - подытожил свою пламенную речь артист.

На кадрах он сидит перед камерой в теплой шапке и с накладными усами.

Поклонники юмориста тут же отреагировали на его видео.

«Я сразу не узнала», «Яныка на эту шапку нет», «Вы на моего дедушку похожи», «А усы, носить?», «А усы!!! Зибров отдыхает», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Евгений Кошевой и Юрий Ткач из Студии «Квартал 95» удивили образами в камуфляже и с волосами. Популярные украинские комики поделились короткими видео в своих Сториз в Инстаграм.

Судя по всему, кадры сняты за кулисами их очередного проекта. На видео можно заметить Ткача и Кошевого в камуфляже, готовящихся к съемкам. При этом оба юмориста выглядят не совсем так, как в жизни.

Так, у Ткача появились пышные усы, а вот Кошевой, известный своей фирменной лысиной, неожиданно «отрастил» блондинистую шевелюру.

Напомним, Кошевой и Ткач из «Квартал 95» поразили «волосатым» преображением.

Как сообщала Politeka, маленькая дочь Ткача из "Квартал 95" сразила Монатика наповал откровенным признанием.

Также Politeka писала, что счастливый Ткач из "Квартал 95" поразил видом на отдыхе с красавицей-женой.