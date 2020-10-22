Наталя Могилевська показала ніжний домашній образ і розповіла, як любить проводити час восени

Популярна співачка поділилася новим постом у своєму Instagram, передає Politeka.net. У ньому Могилевська розповіла про свої осінні звички.

"Найкраща осінь-це дивитися кіно під теплим пледом з чашкою гарячого чаю (або кави, або какао. Справа смаку;))) це час hugge. Пишіть в коментарях свої улюблені фільми або цікаві новинки", - написала знаменитість.

Вона також поділилася новими домашніми фотографіями. На них Могилевська сидить на підвіконні в затишному светрі кольору слонової кістки. Співачка ніжно обіймає великого плюшевого ведмедя, притискаючи його до себе.

Шанувальники Могилевської тут же відгукнулися на її пост.

"Вам шалено йде блонд", "дуже ніжна і красива!", "Яка милота. Неймовірна!", "Вам так йде червона помада, а ви так рідко нею користуєтеся", "Наташа вам дуже красиво бути блондинкою. І червона помада-бомба", "так помолодшала, красоточка, чарівний погляд", "як дівчинка...мила і ніжна", - пишуть в коментарях.

Раніше ми писали, що Могилевська виклала спільне фото зі зйомок шоу "Хто зверху", на якому зображена в обнімку з Лесею Нікітюк і Дашею Астаф'євою.

Судячи з нарядів, випуск готувався напередодні Нового року, адже на самій Наталії Могилевській надітий сірий светр з оленем, а на телеведучій - яскраво-червоне з капюшоном в стилі Діда Мороза. Даша Астаф'єва вибрала червоний светр з рельєфною новорічною ялинкою. Всі три красуні посміхаються на камеру, а особливо радісний вигляд у Наташі Могилевської, яка на фото виглядає помітно молодше.

Нагадавши, Могилевська в "потворному" светрі дала жару разом з Нікітюк і Астаф'євою, рідкісний кадр.

Як повідомляла Politeka, Могилевська з яскраво нафарбованими губами викликала ажіотаж стилем 90-х: "Наталі Портман".

Також Politeka писала, що Могилевська кардинально змінила імідж, ошелешивши новою зовнішністю.