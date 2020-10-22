Популярна українська співачка Настя Каменських захопила шанувальників, показавши красу в ефектному ТОПі

Кадри знаменитість викинула у себе в Instagram, передає Politeka.

"Домашній лук - у всеозброєнні", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що спершу Каменських позує в одному халаті і домашніх окулярах. Однак, в одну мить красуня перетворюється, показуючи ефектну зовнішність в топі і джинсах. Шанувальники високо оцінили перевтілення кумира.

"Ах, як Потапу пощастило. Ти просто сяєш від щастя», «ти найкраща», «шикарна», «тобі дуже йде», «дуже і дуже яскрава», «ой, У мене схожий халатик», «красуня», «вау, ти схудла", " вау, що за ігри. Цікаво", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що 33-річна українська співачка Настя Каменських похвалилася фігурою на спокусливому фото

"Поки я можу бачити всю красу природи і відчувати її силу і енергію, Я ніколи не втрачу натхнення», - написала артистка.

На фотографії Настя Каменських в жовтому спокусливому мінібікіні позує на тлі вражаючого пейзажу. При цьому на передньому плані летять бризки води. Особливої пікантності знімку надає те, що купальник промок і просвічується.

Нагадавши, Каменських за спиною Потапа присоромили за непристойний жест, ганебне фото: "нехай Настюха руку дістане!"

Як повідомляла Politeka, безсоромна Настя Каменських викликала фурор, потягнувши за трусики бікіні.

Також Politeka писала, що безсоромна Настя Каменських засвітила відверту білизну, примірявши образ русалки.