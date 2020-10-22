Американська фітнес-модель Ана Чері показала бездоганну фігуру, вбравшись в крихітне бікіні
Відповідний знімок красуня викинула в Instagram, передає Politeka.
Так, на опублікованому знімку красуня позує під душем, до непристойності задерши й без того крихітне бікіні. При цьому наряд виглядає так, ніби ледь витримує натиск значних форм красуні.
"Це моє Хеллоуїн бікіні 🎃 моторошний сезон зміст скоро 👻 це дивний рік, але ви збираєтеся одягатися на Хеллоуїн?? Якщо так, то як??» - йдеться в повідомленні.
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Звернемо увагу, що шанувальники зірки прийшли в захват від побаченого, про що свідчать коментарі красуні.
"Ох, який крутий колір. Помаранчевий і чорний», «крута фотка, правда виникають питання про твій вік», «ти дуже красива», «Божественна красуня», "вау, я аж дар мови втратив", - пишуть вони.
Як повідомлялося до цього, фітнес-модель Ана Чері захопила фігуркою, надівши обтягуючий спортивний комплект
Ана повернулася до камери спиною, виставивши напоказ свою головну гідність-апетитну "п'яту точку". Тісний топ обтягнув красиві груди моделі. Вона закрила очі від задоволення і ніжилася на сонці. Її шкіра виглядала дуже засмаглою.
Нагадаємо, що Ана Чері полонила своїми соковитими округлостями в сміливому декольте купальника: "Богиня пляжу".
Як повідомляла Politeka, розпалена Ана Чері в новому мікро-бікіні показала, як треба спокушати: "Bellísima".
Також Politeka писала, що соковита Ана Чері показала світу свої "ягідки", розпустивши шнурівку на ліфчику:"навіть поза не для скромних".