Американська фітнес-модель Ана Чері показала бездоганну фігуру, вбравшись в крихітне бікіні

Відповідний знімок красуня викинула в Instagram, передає Politeka.

Так, на опублікованому знімку красуня позує під душем, до непристойності задерши й без того крихітне бікіні. При цьому наряд виглядає так, ніби ледь витримує натиск значних форм красуні.

"Це моє Хеллоуїн бікіні 🎃 моторошний сезон зміст скоро 👻 це дивний рік, але ви збираєтеся одягатися на Хеллоуїн?? Якщо так, то як??» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що шанувальники зірки прийшли в захват від побаченого, про що свідчать коментарі красуні.

"Ох, який крутий колір. Помаранчевий і чорний», «крута фотка, правда виникають питання про твій вік», «ти дуже красива», «Божественна красуня», "вау, я аж дар мови втратив", - пишуть вони.

Як повідомлялося до цього, фітнес-модель Ана Чері захопила фігуркою, надівши обтягуючий спортивний комплект

Ана повернулася до камери спиною, виставивши напоказ свою головну гідність-апетитну "п'яту точку". Тісний топ обтягнув красиві груди моделі. Вона закрила очі від задоволення і ніжилася на сонці. Її шкіра виглядала дуже засмаглою.

Нагадаємо, що Ана Чері полонила своїми соковитими округлостями в сміливому декольте купальника: "Богиня пляжу".

Як повідомляла Politeka, розпалена Ана Чері в новому мікро-бікіні показала, як треба спокушати: "Bellísima".

Також Politeka писала, що соковита Ана Чері показала світу свої "ягідки", розпустивши шнурівку на ліфчику:"навіть поза не для скромних".