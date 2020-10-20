Американская фитнес-модель Ана Чери показала, как развлекалась на Мальдивах в новом мини-бикини

Впервые за долгое время спортсменка отправилась на отдых в Мальдивы вместе с подругами. По прибытию Чери начала рассказывать, как проводит время с подругами, изучает безлюдные пляжи и наслаждается уединением.

Сегодня же фитнес-красотка показала новый кадр из роскошного отдыха и дала ценный совет поклонникам:

«Доброе утро, добрый день и спокойной ночи! 💕 Я знаю, что все говорят «воскресенье для отдыха», но почему не во вторник? Я думаю, что если вы чувствуете себя подавленным или просто нуждаетесь в некоторой заботе о себе, если вы тренируетесь, читаете книгу или просто проводите время в одиночестве, вам следует это сделать! Независимо от дня.

Чтобы оставаться душевно счастливым, не ждите выходных, если вам это нужно, сделайте это. Жизнь слишком коротка, чтобы всегда ждать выходных. Что ж, это мой совет в любом случае 🤗💚 хорошего вторника, друзья!», - написала Ана.

Фанаты сразу ответили на замечание Чери:

«Купальник великолепный😍❤️; Доброе утро красавица; Красиво💘💘; Ты очень красивая и соблазнительная, я тебя люблю😍💋💋💋; это выглядит так пышно; Bellísima 😍😍; 💘💘divina corazón 💘💘; Хорошая подливка😳; Сделано в Индии; ❤️ красивый бикини для красивой женщины; ты просто крадешь мое сердце».

Ранее мы писали, что так как фитнес-красотка владеет магазином спортивной одежды и купальников, она также часто показывает их в рекламной съемке. Сотрудничая с другими брендами, Ана устраивает фотосессии у бассейна. На одном из кадров видно, что девушка обладает пышными формами, выгодно подчеркнутыми белым бикини с серым принтом. Тонкие завязочки на лифе с трудом скрыли ее достоинства, а нижняя часть купальника показала упругие бедра во всей красе.

Вот как реагируют в сети:

«Красивый бикини; люблю тебя анна; Великолепная королева 😍❤; О, мой бог, даже поза не для скромных!! Такая красивая❤️; Вам нужен массаж; Линда - это человек, который вербует жизнь... чудесен человек, который превыше всего; Потрясающая красота😍😘; Ура приятно 2 есть и любовь; Вау, чудесно 🔥; Привет, милашка; такая открытая улыбка; невозможно не влюбиться; а поза не для скромных».

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