Американская фитнес-модель Ана Чери показала безупречную фигуру, нарядившись в крохотное бикини

Соответствующий снимок красотка выбросила в Instagram, передает Politeka.

Так, на опубликованном снимке красотка позирует под душем, до неприличия задрав и без того крохотное бикини. При этом наряд выглядит так, будто едва выдерживает натиск внушительных форм красотки.

«Это мое Хэллоуин бикини 🎃 жуткий сезон содержание скоро 👻 это странный год, но вы собираетесь одеваться на Хэллоуин?? Если да, то как??» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что поклонники звезды пришли в восторг от увиденного, о чем свидетельствуют комментарии красотки.

«Ох, какой крутой цвет. Оранжевый и черный», «крутая фотка, правда возникают вопросы о твоем возрасте», «ты очень красивая», «божественная красотка», «вау, я аж дар речи потерял», - пишут они.

Как сообщалось до этого, фитнес-модель Ана Чери восхитила фигуркой, надев обтягивающий спортивный комплект

Ана повернулась к камере спиной, выставив напоказ свое главное достоинство – аппетитную «пятую точку». Тесный топ обтянул красивую грудь модели. Она закрыла глаза от удовольствия и нежилась на солнце. Ее кожа выглядела очень загорелой.

Напомним, что Ана Чери пленила своими сочными округлостями в смелом декольте купальника: "Богиня пляжа".

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