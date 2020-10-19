Американская фитнес-модель Ана Чери показала "разврат"

Звезда, которая активно занимается спортом, регулярно балует своих поклонников красивыми фото пишет Politeka.net.

В этот раз "богиня пляжа" предстала в белоснежном купальнике, который как-то "расслабленно" сидел на фигуре знаменитости. Звезда слегка выгнулась, выставив назад свои аппетитные ягодицы.

Тонкие длинные бретельки придерживали белую ткань, которая эффектно подчеркивала грудь.

Крупное декольте было настолько развратным, что из него едва не вываливалась грудь. При этом последняя просто завораживает своими сочными объемами.

Также на красотке была белая кофточка, которую она сбросила с плечей и та спала на шелковые ягодицы.

Видно, что модель счастлива здесь находиться, она улыбалась и смотрела в сторону. Ее вид был свежим и очень привлекательным.

К сожалению, кадр не собрал много лайков и комментариев, ведь в сториз нет такой возможности. Но личной переписке за это фото модель могла получить массу приятных сообщений.

Ранее сообщалось, что Ана Чери опубликовала фото, на котором позировала в красном белье. Атласный лифчик имел крупные лямки, оплетающие грудь, поэтому это привлекало к груди еще больше внимания. Бюст искусительно выпирал из белья и им нельзя было налюбоваться.

Напомним, Ана Чери позировала в одной рубашке без белья, решив приспустить ее до предела. Дополнить образ знаменитость решила эффектным макияжем и прической, на что обратили внимание ее поклонники.

«Зависаем этим субботним утром. Проверьте мою биографию и имейте только хороших друзей», - говорится в сообщении.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

А еще Politeka писала, что соблазнительная Ана Чери порадовала, обтянув свой упругий "орешек" экстра мини

Также Politeka сообщала, что Ана Чери поиграла на камеру своими "ягодками" в невидимом белье