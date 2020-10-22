Популярна українська співачка Тіна Кароль розбурхала чуттєвим образом, який показала під час свого концерту

Тіна Кароль у зв'язку з карантином практично не виступає і тому приділяє вільний час роботі над презентаціями нових музичних композицій. Так, нещодавно артистка випустила трилогію "Знайти своїх", до якої увійшли три пісні з нового альбому.

Цього року також зірка відзначає 15-річчя своєї музичної кар'єри, тому особливу увагу Кароль приділяє роботі над музичними кліпами. На фан-акаунтах тим часом активно публікують кращі останні виступи зірки. Тіна неодноразово змінювала імідж і образ різкої бунтарки і вечірньої Діви припав до смаку багатьом шанувальникам.

Тіна постала на сцені в чорному тісному костюмі без принтів і виконала один з кращих воіх хітів, покрутившись на стільці:

"не хочу нагнітати. все рано чи пізно закінчується; Вау😍 талановито!; Вау😍 🙌 🏻; прекрасно❤️💔; Ну любов просто💔 😻; ну шедевр💔; я хочу щоб ти відчула, якого це💔 💔 💔».

Як відомо, Місяць тому зірка знялася в спеціальній фотосесії для вересневого номера Vogue UA. Тіна постаралася на славу, адже вирішила не тільки змінити імідж, але і вперше за довгий час знялася в більш відкритій і пікантній фотосесії.

Так, зйомку з Тіною для вересневого номера провели в Нью-Йорку, автором якої став Грег Суолс, якому позували Кім Кардашьян, Кайлі Дженнер і Кеті Перрі.

На фото зірка позувала в одному лише світлому светрі і прикрившись простирадлом в такому ж білосніжному ліжку. Зірка пішла на ризик, вперше знімаючись в чомусь настільки відвертому. Як правило, зірка взагалі не влаштовує відвертих зйомок і не оголюється на публіку.

"Мій перший день без фарб. Я цілий день одна🤤; Hot baby! 🔥 ; Сильно красива 😍; Oh my god...Занадто Hot😍 🔥; Ах, як це красиво🤩; Паша, давай вже нові фотографії 🖤повторюєшся )); матусі рідні😻 🔥; прекрасна 😍».

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