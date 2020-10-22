Зірка студії "Квартал 95" Ірина Сопонару підкорила сяючим виглядом в день свого народження

22 жовтня артистка "Жіночого кварталу" відзначає день народження. З цього приводу на офіційній сторінці "Кварталу" в Instagram з'явилося зворушливе привітання від її колег.

"Сьогодні День народження у нашої витонченої і талановитої Ірини Сопонару! Вітаємо від усього колективу, бажаємо нових яскравих ролей, море посмішок і сміху!" ,- йдеться в публікації.

Також було опубліковано фото самої артистки. На ньому усміхнена блондинка позує в романтичній шовковій сукні глибокого синього відтінку з тонкими бретельками. Її образ доповнюють великий сережки з синіми каменями і стильний макіяж. Сопонару задоволено посміхається, демонструючи свою веселу натуру.

Шанувальники артистки приєдналися до привітань.

"Ірочка, вітаємо тебе з Днем Народження! Бажаємо тобі щастя здоров'я удачі успіху радості любові всього всього тобі самого найкращого", " Іришка! З днем варення! Будь завжди веселою і щасливою! Ти-СУПЕР!", "Щирі вітання з днем народження. Нехай здоров'я буде надміцним, а поруч завжди йдуть і щастя і удача, Нехай здійсняться мрії і надії, а все погане боком обійде", "з днюхою тебе тендітна лялечка"," Ірочка, з днем народження щастячка, міцного здоров'я, успіхів у роботі, любові і любові, любові і будьте коханими", - пишуть люди.

Відзначимо, що не так давно Сопонару зізналася, що перехворіла китайським вірусом. За її словами, під час хвороби вона відчувала себе жахливо, проте їй вдалося відносно швидко поправитися.

Нагадавши, зірка "Квартал 95" розповіла в деталях, як важко переносила Китайський вірус.

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