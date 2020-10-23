Курс валют в Україні на 23 жовтня готують падіння на дно, гривня насяде з неймовірною силою
Про це свідчить прогноз економістів з НБУ, передає Politeka.
Курс валют в Україні на 23 жовтня виглядає так:
100 доларів – 2826,5 грн;
100 євро - 3341,06 грн.
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Звернемо увагу, що гривня втратить кілька позицій. До середини минулого дня гривня опустила американську валюту на 2,32. Однак під кінець дня долару вдалося "вирулити": -0,87 грн.
Євро ж навпаки, чекає грандіозне падіння: сто євро подешевшають на 12,06 гривні.
Захопившись євро з доларом, гривня пропустить кілька ударів від російського рубля. Десять з них можна буде купити за 3,6669 грн.
Як ми розповідали до цього, в Україні має намір девальвують національну валюту
За його словами, українським експортерам вигідне подорожчання іноземної валюти.
"Десь місяць тому з вуст глави держави прозвучало: "нічого страшного, якщо у нас буде курс 30". Ясно, що президенту це хтось нашептав. Як я вже говорив, це могли бути тільки експортери, для яких, Чим дорожче валюта, тим краще. Якщо дотримуватися такої логіки, то при курсі 35 гривень за Долар буде ще краще, а 100 гривень за долар - взагалі краса", - іронічно зазначив Новак.
Нагадаємо, що у Зеленського розкрили, що чекає українську економіку, цифри від МВФ виявилися невірними: «падіння ВВП не більше...».
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