Курс валют в Украине на 23 октября готовят падение на дно, гривна насядет с невероятной силой

Об этом свидетельствует прогноз экономистов из НБУ, передает Politeka.

Курс валют в Украине на 23 октября выглядит так:

100 долларов – 2826,5 грн;

100 евро – 3341,06 грн.

Обратим внимание, что гривна потеряет несколько позиций. К средине прошлого дня гривна опустила американскую валюту на 2,32. Однако под конец дня доллару удалось «вырулить»: -0,87 грн.

Евро же наоборот, ждет грандиозное падение: сто евро подешевеют на 12,06 гривны.

Увлекшись евро с долларом, гривна пропустит несколько ударов от российского рубля. Десять из них можно будет купить за 3,6669 грн.

Как мы рассказывали до этого, в Украине намерено девальвируют национальную валюту

По его словам, украинским экспортерам выгодно подорожание иностранной валюты.

"Где-то месяц назад с уст главы государства прозвучало: "Ничего страшного, если у нас будет курс 30". Ясно, что президенту это кто-то нашептал. Как я уже говорил, это могли быть только экспортеры, для которых, чем дороже валюта, тем лучше. Если придерживаться такой логики, то при курсе 35 гривен за доллар будет еще лучше, а 100 гривен за доллар - вообще красота", - иронично отметил Новак.

Напомним, что у Зеленского раскрыли, что ждет украинскую экономику, цифры от МВФ оказались неверными: «Падение ВВП не больше…».

Как сообщала Politeka, новый курс доллара после 25 октября, надо ли срочно бежать в обменники: "Действует правило....".

Также Politeka писала, что доллар споткнется, НБУ обновил курс валют: чего ждать украинцам.