Навіть попри те, що підвищення мінімальної зарплати - це навантаження на держбюджет, все одно це правильне рішення

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, який дав інтерв'ю чотирьом телеканалам. Мінімальні зарплати в цьому і майбутньому роках будуть 6000-6500 тисяч гривень.

За словами президента, рішення про підвищення було прийнято, згідно з тим, які гроші є, пише Сегодня. Зокрема, торкнувшись і виплати пенсіонерам.

Як зазначив Зеленський, пенсіонери віком старше 80 років додатково отримують чималі гроші в порівнянні з тим, що було. Наступного року планується запустити програму для "75+". І надалі в планах знижувати вік для отримання додаткових коштів.

Також влада планує виділяти більше коштів на соцсферу, коли підприємства чесно платитимуть податки. Зараз економіка нестабільна, адже багато підприємців працюють "в тіні", але після того, як уся країна стане "електронною", все повинно змінитися.

Нагадаємо, з 1 січня 2021 року пенсіонери, яким більше 80-ти, отримуватимуть доплату в розмірі 500 грн. Самотні пенсіонери отримуватимуть мінімальну пенсію в розмірі 3342 грн.

А в липні буде введена доплата в розмірі 400 грн для пенсіонерів, яким більше 75 років. Для цих громадян буде встановлена мінімальна пенсія в розмірі 2500 грн.

Крім того, в грудні наступного року очікується підвищення мінімальної пенсії для всіх пенсіонерів: з 1854 грн до 1934 грн.

Варто відзначити, що українці, які зараз мають повний стаж, отримують як мінімум 2100 грн.

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