Погода в Україні 23 жовтня обрадує людей поверненням "бабиного літа", місцями повітря прогріється до +22 тепла

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані синоптиків.

Так, на західній частині України синоптики прогнозують потепління до 14-18 зі знаком «плюс». Дощів не передбачається, хоча можлива локальна хмарність. Вночі очікується потепління до 6-8 за Цельсієм, замість недавніх 1-3 градусів.

На півночі українців чекає тепла і суха погода. Тут очікуються 15-18 тепла, які вночі змінять 7-10 за Цельсієм. Дощів явно не передбачається.

У центральних регіонах осінь обрадує українців комфортними 16-19 за Цельсієм. На небі будуть хмари, але опадів не буде. А ось вночі буде менш комфортним: 7-10 градусів зі знаком "плюс".

Одними з "щасливчиків" будуть жителі приморських районів. Тут очікується 19-21 градус тепла вдень. Вночі синоптики прогнозують від 8 до 11 зі знаком «плюс».

Без дощів очікується і на сході. Тут, стверджують в Укргідрометцентр, буде 16-18 тепла, які вночі змінюючи 7-10 градусів.

Найтепліше сьогодні осінь обрадує жителів анексованого Криму. Повітря прогріється до + 22 тепла. Невелика хмарність вночі зміниться 9-11 градусами.

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