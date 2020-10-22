Климатологи рассказали, какой будет зима в Украине, и стоит ли ждать морозы и снег

Климатолог Елена Донич в комментарии УНН отметила, что в этом году зима в Киеве будет очень похожа на предыдущую зиму. Это значит, что она будет теплой и бесснежной. При этом могут быть морозные дни, но так холодно, как это бывало раньше, уже не будет.

«Учитывая наши исторические данные, то мы можем сказать, что все последние зимы, последние 30 лет - они все выше климатической нормы. А последние зимы - вообще уже отличаются от климатической нормы», - отметила Донич.

По ее словам, декабрь и январь сильно потеплели. Холода возможны, разве что, в феврале. Донич напомнила, что в 2019 году метеорологическая осень пришла в Киев 18 сентября, но потом настало бабье лето, которое задержалось в Украине на длительный период. На данный момент в Украине холоднее, чем было в прошлом году. Однако бабьего лета, по словам климатологов, в столице еще не было.

Насчет зимы четкие прогнозы пока давать рано, так как из-за изменений климата доверять прогнозам можно только на 3-5 дней. Но синоптики предполагают, что снега в Украине этой зимой не будет или будет мало.

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