Из-за изменений климата часть Украины может уйти под воду

Такой прогноз озвучила сотрудница Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух во время чата на сайте Главред.

По ее словам, уровень мирового океана за последние 110 лет повысился на 19 сантиметров. Эта тенденция будет продолжаться и далее, поэтому часть ныне существующих территорий вскоре окажется под водой.

В Украине, по словам Балабух, под воду может уйти часть побережья Азовского и Черного морей. Отмечается, что в таких случаях, в первую очередь, всегда страдают прибрежные районы.

«Например, районы Измаила и Вилково в Одесской области мы вообще можем потерять», - отметила эксперт, добавив, что опасно не только затопление, но и эрозия побережья, к которой приводят эти процессы.

Балабух поспешила заверить украинцев, что Крымский полуостров не уйдет под воду, так как является довольно высоким. Горная система, которая существует в Крыму, не даст ему затонуть, но для степной части полуострова риск есть. Особенно высок риск для северных регионов Крыма.

Отметим, ранее климатологи прогнозировали, что из-за увеличения уровня Средиземного моря к 2100 году Венеция может уйти под воду. Всего 33 района Италии окажутся под угрозой к концу этого века.

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