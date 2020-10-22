Где будет теплее всего

Погода порадует украинцев временным потеплением и отсутствием дождей

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Укргидрометцентр, в четверг, 22 октября, в Украине будет солнечно и по-осеннему тепло.

После непогоды и дождей на протяжении нескольких дней солнечная погода принесет украинцам удовольствие, после чего на территорию страны вновь обрушатся осадки.

Так, температура воздуха 22 октября будет достаточно комфортной как для осени. На Западе ожидается 16-20 градусов тепла. В центральных областях столбики термометра прогреются до 16-18 градусов, а на Востоке температура поднимется до 15-17 градусов.

Холоднее всего будет в северных регионах. Там температура воздуха будет сохраняться в районе 12-15 градусов. На Юге, наоборот, будет теплее всего. Там температура поднимется до 17-20 градусов.

Отмечается, что такая погода сохранится в Украине всего два дня, и уже к выходным ожидаются осадки практически во всех западных и северных регионах. Температура днем опустится до 11-12 градусов, а ночью упадет еще ниже – до 5 градусов тепла.

По словам синоптиков, в Украину после длительной теплой погоды, наконец, пришла метеорологическая осень.

Напомним, что предстоит переход на зимнее время, мощная буря и выборы, как украинцам пережить 25 октября: "Начиная с сегодняшнего дня...".

Как сообщала Politeka, осень нанесет коварный удар, украинцев предупредили о новом испытании: кому не повезет.

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