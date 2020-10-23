Погода в Украине 23 октября обрадует людей возвращением «бабьего лета», местами воздух прогреется до +22 тепла

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные синоптиков.

Так, на западной части Украины синоптики прогнозируют потепление до 14-18 со знаком «плюс». Дождей не предвидится, хотя возможна локальная облачность. Ночью ожидается потепление до 6-8 по Цельсию, вместо недавних 1-3 градусов.

На севере украинцев ждет теплая и сухая погода. Здесь ожидаются 15-18 тепла, которые ночью сменят 7-10 по Цельсию. Дождей явно не предвидится.

В центральных регионах осень обрадует украинцев комфортными 16-19 по Цельсию. На небе будут облака, но осадков не будет. А вот ночью будет менее комфортным: 7-10 градусов со знаком «плюс».

Одними из «счастливчиков» будут жители приморских районов. Здесь ожидается 19-21 градус тепла днем. Ночью синоптики прогнозируют от 8 до 11 со знаком «плюс».

Без дождей ожидается и на востоке. Здесь, утверждают в Укргидрометцентр, будет 16-18 тепла, которые ночью сменяя 7-10 градусов.

Теплее всего сегодня осень обрадует жителей аннексированного Крыма. Воздух прогреется до +22 тепла. Небольшая облачность ночью сменится 9-11 градусами.

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