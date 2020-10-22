Житель Чехії піддав себе пластичним операціям і косметичним процедурам, щоб бути схожим на ляльку Барбі

26-річний Хонза Шимша з міста Брно змінив зовнішність, витративши на косметичні процедури, в тому числі збільшення губ, і "пластику" більш 15 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 555 тисяч 940 гривень), повідомляє Politeka.net.

Хлопець любить носити жіночий одяг і туфлі на підборах, також він робить яскравий макіяж і носить перуки.

Через такий яскравий образ Хонза не може влаштуватися на роботу, а також побудувати відносини з дівчиною. За запевненнями хлопця, він вважає себе хлопцем, незважаючи на зовнішній вигляд. Однак простих дівчат такий образ збиває з пантелику.

Шимша не хоче зупинятися. У планах у нього змінити форму носа і збільшити сідниці.

Хонза намагається не звертати уваги на людей, які негативно до нього ставляться, адже вони судять по зовнішності, а не по внутрішньому світу.

А ось, як Хонза виглядав раніше:

Фото і відео хлопця з незвичної зовнішності розлетілися по групах в Instagram. Так в одній з них люди залишили масу коментарів.

"Якби 25 років тому у мене була така Барбі, я б зараз заїкалася", "у Барбі немає таких губ🤦 🏻 ♀️️", " Боже добре що у мене в дитинстві була не така Барбі😂", " хто йому сказав, що Барбі виглядає так?", "Чиєю він там копією став 😅", " Ну прям копія 😂", " Моя Барбі була інша 😂", "яке пекло", " новини, які ми заслужили️️", " у нього точно Барбі була??? З дитячого магазину????", "Мені здається моя Барбі була в рази симпатичніше) треба б дістати її з гаража, можливо через 25 років вони стали схожі 😂", - написали користувачі мережі.

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