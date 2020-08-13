22-летняя жительница Будапешта (Венгрия) Барбара Луна Сипос, которая сделала десяток операций, похвасталась внешностью в сети

Модель прославилась в интернете, благодаря своей необычной внешности, сообщает Politeka.net. Еще в детстве красотка полюбила куклу "Барби". Повзрослев, звезда сети сделала массу операций, чтобы больше походить на своего кумира.

Модель завела аккаунт в Инстаграм, где делится фото и видео, на которых демонстрирует свою внешность.

Так, в одном из последних сториз Барбара предстала в сером мини-платье с большим вырезом на груди. Прелести едва не вываливались из большого разреза - аж дух перехватывает.

Звезда поиграла прелестями перед камерой, убрав волосы по бокам.

При этом нельзя не отметить большое сходство Луны с куклой. Кроме большой груди и тонкой талии, модель сделала макияж с акцентом на пышные ресницы. Ее глаза выглядели огромными.

Красотка улыбалась и даже делала губы "бантиком". Кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь были обнародованы в сториз.

Стоит отметить, что сейчас на страницу "Барби" подписан 21,2 тысячи человек.

Напомним, Барбара Луна Сипос стала делать операции с 17 лет. Средства на изменения ей давал супруг. Так, красотка потратила около 170 тысяч долларов.

Модель сделала себе две ринопластики, увеличила груди и ягодицы, откорректировала формы нижней челюсти и лба.

Однако после того, как звезда сделала все эти операции, к ней перестали серьезно относиться. Ранее блондинка работала секретаршей, но ей пришлось уволиться, ведь мужчины просто "сходили с ума" по ее красоте.

Напомним, что звезда Инстаграм поиграла прелестями на камеру, купальник ничего не скрыл: "Лучший вид".

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