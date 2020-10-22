Житель Чехии подверг себя пластическим операциям и косметическим процедурам, чтобы походить на куклу Барби

26-летний Хонза Шимша из города Брно изменил внешность, потратив на косметические процедуры, в том числе увеличение губ, и "пластику" более 15 тысяч фунтов стерлингов (примерно 555 тысяч 940 гривен), сообщает Politeka.net.

Парень любит носить женскую одежду и туфли на каблуках, также он делает яркий макияж и носит парики.

Из-за такого яркого образа Хонза не может устроиться на работу, а также построить отношения с девушкой. По заверениям парня, он считает себя парнем, несмотря на внешний вид. Однако простых девушек такой образ сбивает с толку.

Шимша не хочет останавливаться. В планах у него изменить форму носа и увеличить ягодицы.

Хонза старается не обращать внимания на людей, которые негативно к нему относятся, ведь они судят по внешности, а не по внутреннему миру.

А вот, как Хонза выглядел раньше:

Фото и видео парня с необычной внешности разлетелись по группам в Инстаграм. Так в одной из них люди оставили массу комментариев.

"Если бы 25 лет назад у меня была такая барби, я бы сейчас заикалась", "У Барби нет таких губ 🤦🏻‍♀️👹", "Боже хорошо что у меня в детстве была не такая барби 😂", "Кто ему сказал, что Барби выглядит так?", "Чьей он там копией стал 😅", "Ну прям копия 😂", "Моя барби была другая 😂", "Какой ад", "Новости , которые мы заслужили 🤦🏻‍♀️", "У него точно Барби была??? Из детского магазина????", "Мне кажется моя Барби была в разы симпатичнее ) Надо бы достать ее из гаража, возможно спустя 25 лет они стали похожи 😂", - написали пользователи сети.

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