Житель Чехии подверг себя пластическим операциям и косметическим процедурам, чтобы походить на куклу Барби
26-летний Хонза Шимша из города Брно изменил внешность, потратив на косметические процедуры, в том числе увеличение губ, и "пластику" более 15 тысяч фунтов стерлингов (примерно 555 тысяч 940 гривен), сообщает Politeka.net.
Парень любит носить женскую одежду и туфли на каблуках, также он делает яркий макияж и носит парики.
Из-за такого яркого образа Хонза не может устроиться на работу, а также построить отношения с девушкой. По заверениям парня, он считает себя парнем, несмотря на внешний вид. Однако простых девушек такой образ сбивает с толку.
Молодые жены Комарова, Цекало, Макаревича и Павлика показали, чем покорили знаменитостей: яркие фото пар
Ани Лорак удивила огромным бюстом в неприличном декольте: "Пятого размера?"
Дженнифер Лопес показала, какую роскошь прячет в декольте до пупка: "Вот это активы!"
Шальная мама Сердючки показала, как надо целоваться, Данилко аж покраснел: "Раскрыла чакры"
Шимша не хочет останавливаться. В планах у него изменить форму носа и увеличить ягодицы.
Хонза старается не обращать внимания на людей, которые негативно к нему относятся, ведь они судят по внешности, а не по внутреннему миру.
А вот, как Хонза выглядел раньше:
Фото и видео парня с необычной внешности разлетелись по группам в Инстаграм. Так в одной из них люди оставили массу комментариев.
"Если бы 25 лет назад у меня была такая барби, я бы сейчас заикалась", "У Барби нет таких губ 🤦🏻♀️👹", "Боже хорошо что у меня в детстве была не такая барби 😂", "Кто ему сказал, что Барби выглядит так?", "Чьей он там копией стал 😅", "Ну прям копия 😂", "Моя барби была другая 😂", "Какой ад", "Новости , которые мы заслужили 🤦🏻♀️", "У него точно Барби была??? Из детского магазина????", "Мне кажется моя Барби была в разы симпатичнее ) Надо бы достать ее из гаража, возможно спустя 25 лет они стали похожи 😂", - написали пользователи сети.
Напомним, что самая жаркая "Барби" разгорячила роскошным бюстом в глубоком декольте: "Лучшая"
Как сообщала Politeka, самая горячая "Барби" пленила своими объемами в большом декольте: "Аж дух перехватывает"
Также Politeka писала, что самая горячая "Барби" свела с ума красотой и вылетела с работы: жаркие фото