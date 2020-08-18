22-летняя жительница Будапешта (Венгрия) Барбара Луна Сипос, которая сделала десяток операций, показала, как выглядит сейчас

Девушка заработала большую популярность в сети после того, как стала похожа на "Барби", сообщает Politeka.net. Звезде Инстаграм с детства нравился образ куклы, поэтому она решилась не первую операцию еще в 17 лет.

Сейчас блондинка публикует в своем аккаунте соблазнительные фотографии, демонстрируя обновленную фигуру.

Так, на одном из последних кадров Луна позировала в черном платье на тонких бретельках. Маленький наряд подчеркнул невероятные изгибы модели, а большое декольте дало возможность полюбоваться ее главной гордостью.

Пышный бюст вылазил из наряда, будто ему там совсем тесно.

Черная ткань обтянула тонкую талию, а молния посередине платья придавала образу большей пикантности.

Звезда позировала у зеркала, делая селфи. Длинные волосы Барбары были распущены, а макияж с акцентом на большие глаза смотрелся просто великолепно.

За 14 часов пост собрал почти 400 лайков и много комментариев. Пользователи сети отмечали большую привлекательность модели.

"Лучшая", - написал один комментаторов.

Напомним, Барбара Луна предстала в сером мини-платье с большим вырезом на груди. Прелести едва не вываливались из большого разреза - аж дух перехватывает.

Звезда поиграла прелестями перед камерой, убрав волосы по бокам.

Ранее сообщалось, что Барбара Луна жаловалась, что работодатели несерьезно к ней относились из-за ее образа, из-за этого красотке приходилось увольняться. К тому, по словам Сипос, мужчины сходили с ума от ее красоты, когда она работала секретаршей.

Напомним, что звезда Инстаграм поиграла прелестями на камеру, купальник ничего не скрыл: "Лучший вид".

Как сообщала Politeka, модель сняла лифчик и показала своих «близняшек» во всей красе: «Вот это вид»

Также Politeka писала, что модель разлеглась на полу ради пикантного фото