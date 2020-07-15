22-летняя жительница Будапешта (Венгрия) Барбара Луна Сипос стала звездой интернета, благодаря совей внешности

Когда Барбара была совсем маленькой, она просто помешалась на куклах Барби, сообщает Politeka.net. Сейчас Луна признается, что ее первым детским воспоминанием стала игра с куклами.

С возрастом любовь девушки только усиливалась, и уже с 17 лет будущая звезда начала свою трансформацию в куклу.

С того времени Барбара пережила десяток пластических операций, потратив на них около 170 тысяч долларов. Средства давал экс-супруг Сипос.

Среди хирургических вмешательств числятся: две ринопластики, увеличение груди и ягодиц, и коррекция формы нижней челюсти и лба.

"Барби" признается, что после преображения, люди перестали воспринимать ее всерьез и считают ее глупой. Раньше блондинка работала секретаршей в приемной. По словам Сипос, мужчины сходили с ума по ее красоте и обаянию, поэтому ей пришлось уволиться.

"Я живу в обществе, в котором у очень привлекательной девушки не так много вариантов сохранить свою должность или получить повышение, не переспав с кем-нибудь. А я этого не хотела", - призналась Барбара.

Сейчас "кукла" планирует сделать третью ринопластику, удалить ребра и сделать другие косметические процедуры.

Аккаунт Луны в Инстаграм только набирает популярность. Сейчас на модель подписаны 19,7 тысяч человек.

Большинство постов не собирают и тысячи лайков.

Пользователи сети восхищаются красотой Барбары и пишут ей массу комплиментов, в том числе о том, как она великолепна и просто идеальная "Барби".

Напомним, что звезда Инстаграм поиграла прелестями на камеру, купальник ничего не скрыл: "Лучший вид".

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