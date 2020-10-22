Московський суд змінив вирок для актора Михайла Єфремова

Про це стало відомо з телеграм-каналу Lshot. Відзначається, що Мосміськсуду змінив вирок акторові, скоротивши йому півроку. Суддя постановив, що Єфремов проведе в колонії загального режиму 7,5 років.

Перед вироком Єфремову дали право на останнє слово. Актор заявив, що повністю визнає провину і кається. За словами артиста, ДТП розділило його життя на дві частини. Раніше він був безтурботною людиною. Тепер же його мучить безсоння, він постійно думає про загиблого чоловіка.

"Я припиняю відносини з алкоголем і навряд чи сяду знову за кермо", - зазначив актор.

Єфремов попросив проявити до нього поблажливість, але, схоже, вирок його не задовольнив. Як наголошується в Телеграм-каналах, після оголошення терміну Єфремов схрестив руки і з подивом дивився то на суддю, то на свою дружину.

Відзначається, що захист актора збирається оскаржити рішення суду.

Раніше ми писали, що суд засудив Єфремова до 8-ми років позбавлення волі. Його визнали винним у ДТП, в яке він потрапив, будучи в стані алкогольного сп'яніння. Максимальний термін за статтею становив 12 років, тому акторові і так винесли не найсуворіший вирок.

Нагадаємо, що у день вироку Єфремову прозвучала сенсація: "за кермом джипа сидів не Михайло, а...".

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