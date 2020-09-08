За кермом машини актора Михайла Єфремова під час ДТП в Москві сиділа жінка

Про це заявив актор Микита Джигурда, передає Politeka з посиланням на Telegram-канал 360tv.ru.

Джигурда стверджує, що Єфремов взяв "удар" на себе, бажаючи відвести підозру від справжньої винуватиці ДТП.

Актор послався на висновок експерта Юрія Макеєва, який, нібито, довів, що за кермом автомобіля Євремова була актриса театру "Современник" Дар'я Білоусова.

Також Джигурда показав фото джипа після ДТП і заявив, що на кадрі видно, як з машини відразу після аварії з'являється жіноча нога. Актор каже, що впізнав її власницю по туфлі.

Нагадаємо, Дар'я Білоусова-колишня дружина молодшого брата відомої російської актриси Чулпан Хаматової. Актрисі 36 років, виступає вона в Московському театрі "Современник".

Журналісти неодноразово писали раніше про можливий роман Єфремова і Білоусової, з якою вони репетирують в одній виставі.

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